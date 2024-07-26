Томас раскритиковал мнение, что Леброн выиграл бы 15 чемпионств в лиге 1975 года

63-летний американский профессиональный баскетболист и тренер, всю свою карьеру игравший за команду Национальной баскетбольной ассоциации «Детройт Пистонс», Айзея Томас критически отозвался о словах, что если Леброна Джеймса поместить в лигу 1975 года, то он бы выиграл 15 чемпионств.

«Мне кажется это смешным, и также смешно то, что некоторые, не все люди, думают, что это первое поколение баскетболистов [поколение Леброна Джеймса], которые атлетически научились бегать и прыгать. Я не уверен, что Леброн был бы лучшим спортсменом 1975 года при прочих равных условиях», — написал Айзея в социальной сети Х (ранее Twitter).

Томас был выбран на драфте 1981 года под общим вторым номером. Два года подряд становился чемпионом НБА (1989 и 1990), а в 1990 году признавался самым ценным игроком финала. Является членом Зала славы НБА.