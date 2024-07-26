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Nike LeBron 22: дата выхода, когда выйдут, где можно купить и сколько стоят кроссовки Леброна, когда поступят в продажу

Леброн Джеймс представил свою следующую именную линейку кроссовок от Nike
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Лёгкий форвард и лидер сборной США и клуба «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс впервые представил свою следующую именную линейку кроссовок от американской компании Nike — Nike LeBron 22.

Леброн появился в новых кроссовках во время тренировки национальной команды США, которая сейчас готовится к выступлению на летних Олимпийских играх в Париже. Во время занятия на Джеймсе были кроссовки, выполненные в белом, тёмно-синем и красном цветах, что соответствует цветам флага страны.

Фото: Скриншот

Ожидается, что Nike LeBron 22 можно будет приобрести начиная с конца сентября, а их рекомендуемая розничная цена составит $ 180, что на $ 20 меньше, чем у предыдущей модели — LeBron 21. Ранее Nike представила вторые именные кроссовки Джа Моранта.

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