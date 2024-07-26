«Зенит» продлил контракт с Денисом Захаровым

30-летний российский профессиональный баскетболист, играющий на позиции атакующего защитника, Денис Захаров и санкт-петербургский «Зенит» подписали новый контракт до конца сезона-2024/2025, сообщает пресс-служба клуба.

Денис присоединился к «Зениту» летом 2020 года и за четыре сезона принял участие в 133 матчах. Вместе с командой он завоевал восемь трофеев, став чемпионом Единой лиги ВТБ и России, дважды — обладателем Суперкубка и один раз — Кубка России, а ещё трижды победителем Кубка Кондрашина и Белова. В его активе также серебряные медали Суперкубка и Кубка России и дважды — бронзовые награды лиги ВТБ.

В прошлом сезоне Захаров вернулся на площадку после серьезной травмы, полученной в январе 2023 года. Он принял участие в 27 матчах, в среднем набирая 2,4 очка, делая 0,4 подбора и 0,6 передачи за игру. В Кубке России защитник сыграл в шести встречах, принося команде 8,8 очка, делая 1,7 подбора и 3,2 передачи в среднем за матч.