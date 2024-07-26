Руководители клубов НБА назвали «чушью» обвинения в адрес «Селтикс» из-за лёгких игр

В минувшем сезоне НБА клуб «Бостон Селтикс» в 18-й раз в своей истории стал чемпионом НБА. Многие поклонники и аналитики раскритиковали «Селтикс» из-за постоянных травм соперников и лёгкого пути к титулу. Некоторые владельцы других клубов НБА не согласились с такой критикой в адрес «Бостона».

«Это такая чушь! Конечно, фанат баскетбола во мне хотел бы увидеть семиматчевое противостояние «Селтикс» и «Денвера», но «Миннесота» обыграла «Наггетс» своим размером и характером, а «Бостон» имеет размер и характер. Но я просто считаю, что люди, критикующие игру «Бостона», сумасшедшие или того хуже. Вам нужен способ измерить, насколько они хороши? Как насчёт того, чтобы посмотреть на регулярный сезон? Каждый провёл 82 игры против всех, и у «Селтикс» был бесспорно лучший результат», — заявил один из владельцев, чьё имя не называется.

«Забавно, что люди пасуют перед командами, против которых играли «Селтикс», из-за травм, но никто не говорит о «Бостоне» в прошлом году. Можно даже оставить в стороне [Джейсона] Тейтума, получившего травму в начале седьмой игры [финала конференции с «Майами»]. Но они не оказались бы в таком тяжёлом положении, если бы не травма Малкольма Брогдона. Так что «Селтикс» имели отличные шансы на титул ещё в прошлом году, но травмы подвели их», — заявил главный менеджер другой команды НБА изданию Heavy.

В финале НБА в сезоне-2023/2024 «Селтикс» обыграли «Маверикс» со счётом 4-1.