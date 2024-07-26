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Владимир Гомельский оценил новичка ЦСКА Алексу Аврамовича

Владимир Гомельский оценил новичка ЦСКА Алексу Аврамовича
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Популярный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский поделился мнением о переходе в ЦСКА 29-летнего атакующего защитника национальной команды Сербии Алекса Аврамовича. Панее стало известно, что стороны подписали двухлетний контракт.

«Качественное приобретение. Аврамович будет очень полезной заменой Хэнлану. Надёжный дальний бросок и агрессивная манера игры в позиционной атаке», — написал Гомельский на своём официальном сайте.

Гомельский также коснулся разыгрывающего «Партизана» Огнена Ярамаза, который, как сообщалось ранее, тоже мог перейти в ЦСКА:

«Ярамаз — более опытный игрок, выступавший и за национальную сборную. Аврамович — моложе и агрессивнее в атаке. Мне Аврамович кажется перспективнее. О причинах несостоявшегося трансфера Ярамаза мне ничего не известно».

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