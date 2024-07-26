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Стефен Карри показал, как провёл свободное время в Лондоне

Стефен Карри показал, как провёл свободное время в Лондоне
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36-летний разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» и сборной США Стефен Карри разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, где поделился с подписчиками свежими фотографиями.

Снимки были сделаны в Лондоне (Великобритания), где американские баскетболисты проводили тренировочные сборы в преддверии Олимпийских игр в Париже (Франция). «Лондон, ты стал частичкой меня! До следующего раза. Следующая остановка — Париж», — написал Стефен.

Фото: Из личного архива Стефена Карри

Фото: Из личного архива Стефена Карри

Фото: Из личного архива Стефена Карри

Фото: Из личного архива Стефена Карри

Напомним, баскетбольный турнир в рамках Олимпийских игр состоится с 27 июля по 10 августа. Сборная США сыграет в группе с национальными командами Южного Судана, Сербии и Пуэрто-Рико.

Ранее Карри отреагировал на комплиментарные слова лёгкого форварда и товарища по национальной команде Леброна Джеймса в свой адрес.

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Погба поздравил Стефена Карри с победой в матче против Сербии:

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