Серж Ибака подписал контракт с мадридским «Реалом»

34-летний испанский баскетболист конголезского происхождения, играющий на позиции тяжёлого форварда, Серж Ибака подписал однолетний контракт с мадридским «Реалом», сообщает пресс-служба клуба. Контракт с испанским игроком рассчитан до конца сезона-2024/2025.

34-летний игрок провёл последний сезон, играя за мюнхенскую «Баварию», набирая в среднем 12,6 очка, делая 6,8 подбора, 1,3 блок-шота, 1,2 передачи. Ибака уже участвовал в шести матчах Евролиги за мадридский «Реал» во время локаута НБА в сезоне-2011/2012, набирая в среднем 5,5 очка, делая 4,7 подбора и 2,0 блок-шота за игру.

Серж был выбран в первом раунде драфта 2008 года командой «Сиэтл Суперсоникс», став первым задрафтованным игроком из Республики Конго.

После этого «Оклахома-Сити Тандер» (команда, которая унаследовала место «Соникс» в НБА) приняла решение отпустить Ибака в Европу на несколько лет, тем самым давая возможность вернуться обратно после каждого сезона. В 2019 году Серж стал чемпионом НБА в составе клуба «Торонто Рэпторс».