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Фридзон станет играющим президентом «Десны»

Фридзон станет играющим президентом «Десны»
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38-летний российский баскетболист, играющий на позиции атакующего защитника, Виталий Фридзон покидает «Автодор» и продолжит свою баскетбольную деятельность в качестве играющего президента брянской «Десны», сообщает пресс-служба саратовского клуба.

38-летний ветеран российского баскетбола присоединился к «Автодору» в январе 2024 года. Фридзон провёл за саратовскую команду 19 матчей, набирая в среднем 3,9 очка, делая 2,3 подбора и 1,8 передачи за 16 с половиной минут игрового времени.

За свою карьеру Фридзон стал семикратным чемпионом Единой лиги ВТБ, чемпионом Евролиги, обладателем Кубка Европы, бронзовым призёром Олимпийских игр — 2012 в Лондоне.

Был MVP «Финала четырёх» Единой лиги ВТБ (2011), победителем конкурса трёхочковых бросков Единой лиги ВТБ (2019, 2020).

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Источник: Фридзон покинет «Автодор»
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