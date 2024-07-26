Фридзон станет играющим президентом «Десны»

38-летний российский баскетболист, играющий на позиции атакующего защитника, Виталий Фридзон покидает «Автодор» и продолжит свою баскетбольную деятельность в качестве играющего президента брянской «Десны», сообщает пресс-служба саратовского клуба.

38-летний ветеран российского баскетбола присоединился к «Автодору» в январе 2024 года. Фридзон провёл за саратовскую команду 19 матчей, набирая в среднем 3,9 очка, делая 2,3 подбора и 1,8 передачи за 16 с половиной минут игрового времени.

За свою карьеру Фридзон стал семикратным чемпионом Единой лиги ВТБ, чемпионом Евролиги, обладателем Кубка Европы, бронзовым призёром Олимпийских игр — 2012 в Лондоне.

Был MVP «Финала четырёх» Единой лиги ВТБ (2011), победителем конкурса трёхочковых бросков Единой лиги ВТБ (2019, 2020).