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Джефф Тиг взволнован тем, насколько депрессивной может быть жизнь после НБА

Джефф Тиг взволнован тем, насколько депрессивной может быть жизнь после НБА
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36-летний американский профессиональный баскетболист и чемпион НБА – 2021 в составе «Милуоки Бакс» Джефф Тиг взволнован тем, насколько депрессивной может быть жизнь после НБА.

«Чтобы играть в НБА, нужно иметь сильный психологический настрой. Ты рискуешь всей своей жизнью, потому что попадаешь в этот «пузырь», где зарабатываешь безумное количество денег, но на самом деле не знаешь, как делать что-то ещё. Всё внимание сосредоточено на том, чтобы стать баскетболистом.

«Как только у тебя отберут баскетбол или если ты не добьёшься успеха, независимо от того, где ты играешь, ты ещё попытаешься поучаствовать в G-лиге, уехать за границу… Весь этот путь длился 10-12 лет, и когда он закончился, я подумал: «О, какого чёрта мне делать дальше?» — приводит слова Тига издание Fadeaway World.

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