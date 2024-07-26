Аренас — о завершении карьеры игрока: ничем не отличается от срока в тюрьме

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Гилберт Аренас высказался о том, что чувствуют игроки после завершения карьеры в баскетболе.

«Когда ты закончишь карьеру, то это ничем не отличается от срока в тюрьме. Ты будто отсидел 10–15 лет или отслужил этот срок в армии. У большинства игроков не бывает плана B. Мы же Супермены, верно? Итак, когда я закончил карьеру, во-первых, не осознавал, что это конец, поэтому сидел и пытался тренироваться, а потом это перерастает в депрессию из-за отсутствия игр и предложений от команд», — заявил Аренас на подкасте с Джеффом Тигом.

Многие игроки, такие как Аренас и Тиг, использовали свои платформы для запуска подкастов и других творческих проектов, которые позволяют им присутствовать в спортивном мире, даже если они не находятся на площадке. И, как и Тиг, некоторые игроки даже предпочитают заниматься тренерской деятельностью, чтобы продолжать участвовать в игре в той или иной роли.