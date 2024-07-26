Рэпер 90-х раскритиковал аналитика НБА Стивена Смита из-за его высказываний

56-летний американский спортивный телеведущий, спортивный радиоведущий и спортивный журналист Стивен Эй Смит имеет множество поклонников и критиков, но 57-летний рэпер из 90-х Willie D резко высказался в адрес Стивена из-за его критики темнокожих баскетболистов.

«Стивен Эй Смит — всего лишь один из таких парней, он зависим от кампаний и корпораций. Помнишь, он сказал, что каждый день просыпается, пытаясь понять, как он может заработать немного денег для своих боссов, а затем пытается выяснить, сколько может оставить себе… Прямо рабский разговор», — приводит слова WIllie D издание Sports Illustrated.

Стивен Эй Смит часто появляется в качестве аналитика Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) для ESPN в SportsCenter, NBA Countdown и сетевых трансляциях НБА.