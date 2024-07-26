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«Рад, что он ушёл». Дрэймонд Грин — о переходе Томпсона в «Даллас Маверикс»

«Рад, что он ушёл». Дрэймонд Грин — о переходе Томпсона в «Даллас Маверикс»
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34-летний четырёхкратный чемпион НБА и двукратный олимпийский чемпион Дрэймонд Грин, выступающий за «Голден Стэйт Уорриорз», высказался о переходе Клэя Томпсона в «Даллас Маверикс».

«Рад, что он ушёл. Причина, по которой я рад, в том, что он больше не был счастлив в нашей команде. Как его брату мне хочется, чтобы у него всё складывалось хорошо, а не у меня, команды или организации. Мы проводили больше времени вместе, нежели с нашими семьями. Видеть его таким, каким он был в прошлом году, было действительно тяжело», — приводит слова Грина портал Basket News.

1 июля стало известно, что 34-летний баскетболист подписал трёхлетний контракт с «Далласом» на общую сумму $ 50 млн. Томпсон с сезона-2011/2012 выступал за «Голден Стэйт», в составе которого принял участие в 793 матчах. За «Голден Стэйт» защитник набирал в среднем 19,6 очка, делал 3,5 подбора и 2,3 результативной передачи.

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