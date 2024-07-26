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Джа Морант дал оценку своей готовности к возвращению в баскетбол после операции

Джа Морант дал оценку своей готовности к возвращению в баскетбол после операции
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Разыгрывающий «Мемфис Гриззлиз» Джа Морант прокомментировал свою готовность к возвращению на площадку после перенесённой операции на правом плече.

«Я действительно полностью готов к работе, сейчас просто тренирую выносливость Я бы сказал, наверное, на 75%, и чувствую, что это всё ещё пугает тех, кто передо мной», — приводит слова Моранта Clutch Points.

Напомним, в январе 2024 года разыгрывающий «Мемфиса» был вынужден перенести операцию на правом плече, которая прошла успешно. Однако из-за длительного процесса восстановления Морант не смог принять участия в оставшейся части сезона.

В минувшем сезоне НБА Джа Морант успел отбыть 25-матчевую дисквалификацию и после возвращения принял участие в девяти встречах, набирая в среднем 25,1 очка, делая 8,1 результативной передачи и 5,6 подбора при общем проценте реализации бросков с игры 47,1, трёхочковых — 27,5.

Ранее компания Nike представила вторые именные кроссовки Джа Моранта.

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