Тренер сборной Сербии по баскетболу: игра с американцами будет важной, но не решающей

Главный тренер сборной Сербии Светислав Пешич высказался об игре с национальной командой США в рамках летних Олимпийских игр — 2024. Матч между США и Сербией состоится в воскресенье, 28 июля. Он начнётся в 18:15 по московскому времени.

«Честно говоря, мы не слишком много думаем об американцах. В данный момент нам следует просто показать свой максимум возможностей. Игра с американцами будет важной, но я надеюсь, что она не будет решающей, независимо от результата», — приводит слова Пешича портал Basket News.

Напомним, на Олимпиаде в Париже выступят следующие американские игроки: Леброн Джеймс, Кевин Дюрант, Стефен Карри, Джоэл Эмбиид, Джейсон Тейтум, Девин Букер и Джру Холидэй, а также Энтони Дэвис, Бэм Адебайо, Энтони Эдвардс, Тайриз Халибёртон и Деррик Уайт.