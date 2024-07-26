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Уиндхорст назвал игрока в составе сборной США, от которого будет зависеть их золото на ОИ

Уиндхорст назвал игрока в составе сборной США, от которого будет зависеть их золото на ОИ
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Известный обозреватель и инсайдер НБА Брайан Уиндхорст высказал мнение, что центровой «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид необходим сборной США по баскетболу, чтобы выиграть золото Олимпийских игр — 2024.

«Разница между американской сборной, выигравшей золото или нет, может в конечном итоге заключаться в Джоэле Эмбииде. Он игрок необходимости», — приводит слова Уиндхорста Clutch Points.

Напомним, баскетбольный турнир в рамках Олимпийских игр состоится с 27 июля по 10 августа. Американцы сыграют в группе с национальными командами Южного Судана, Сербии и Пуэрто-Рико. Сборная США является действующим чемпионом Олимпиады.

Ранее Джоэл Эмбиид объяснил, почему отказался выступать на Олимпийских играх — 2024 за национальную команду Франции.

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