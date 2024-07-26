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Кевин Дюрант: Вембаньяма один из тех парней, которые способны двигать баскетбол вперёд

Кевин Дюрант: Вембаньяма один из тех парней, которые способны двигать баскетбол вперёд
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Лидер «Финикс Санз» и член сборной США Кевин Дюрант дал совет популярному бигмену «Сан-Антонио Спёрс» и члену национальной команды Франции Виктору Вембаньяме.

«Игра на высочайшем уровне поможет придать ему уверенности в собственных силах. Сталкиваться с давлением. Фанаты ждут от него высоких показателей. Поэтому всё это хорошо для него, как для игрока и человека. Все с нетерпением ждут, чего он добьётся и какой вклад внесёт в лигу. Он один из тех парней, которые способны двигать баскетбол вперёд. Олимпиада – отличный опыт и ещё одна ступенька для него», — приводит слова Дюранта портал Basket News.

В минувшем регулярном сезоне НБА Вембаньяма провёл 71 матч, набирая в среднем 21,4 очка, делая 10,6 подбора и 3,9 результативной передачи при общем проценте реализации бросков с игры 46,5, трёхочковых — 32,5.

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