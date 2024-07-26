Владелец «Уорриорз» рассказал, когда Томпсон принял решение о своём уходе

Владелец «Голден Стэйт Уорриорз» Джо Лэйкоб высказался о переходе ветерана команды Клэя Томпсона в «Даллас Маверикс», раскрыв некоторые детали. Напомним, Томпсон покинул «Уорриорз» в нынешнее межсезонье НБА.

«Если говорить откровенно и честно, Клэй принял решение, прежде чем стать свободным агентом. Он сообщил нам, что его намерением было не возвращаться. Клэй — открытая книга. Он чувствовал, что ему нужно, по разным причинам, новое начало. Он оказал на себя большое давление, чтобы быть тем игроком, которым всегда был в прошлом. Возможно, чувствовал, что не соответствует этому, или ощущал давление ситуации, я просто не знаю, вам нужно спросить его. Но он принял решение, что хочет двигаться дальше», — приводит слова Лэйкоба Clutch Points.

1 июля стало известно, что 34-летний баскетболист подписал трёхлетний контракт с «Даллас Маверикс» на общую сумму $ 50 млн. Томпсон с сезона-2011/2012 выступал за «Голден Стэйт», в составе которого принял участие в 793 матчах. За «Голден Стэйт Уорриорз» он набирал в среднем 19,6 очка, делал 3,5 подбора и 2,3 результативной передачи.