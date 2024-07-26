Инсайдер: Расселл Уэстбрук подписал контракт с «Денвер Наггетс»

Девятикратный участник Матча всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Расселл Уэстбрук подписал контракт с «Денвер Наггетс». Об этом сообщил известный инсайдер The Athletic Шэмс Чарания на своей странице в социальной сети.

Согласно информации Чарании, Уэстбрук заключил с «Наггетс» двухлетний контракт на сумму в $ 6,8 млн с опцией игрока.

Напомним, Уэстбрук выступает на позиции разыгрывающего защитника. В минувшем сезоне НБА Расселл в среднем за игру в составе «Лос-Анджелес Клипперс» находился на площадке 22 минуты и 28 секунд, а также набирал 11,1 очка, делал 5,0 подбора и отдавал 4,5 передачи.

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