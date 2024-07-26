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Яннис Адетокунбо вынес флаг Греции на церемонии открытия Олимпийских игр в Париже

Яннис Адетокунбо вынес флаг Греции на церемонии открытия Олимпийских игр в Париже
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Тяжёлый форвард и лидер «Мулоки Бакс» Яннис Адетокунбо, как представитель национальной команды Греции, вынес флаг своей страны на церемонии открытия летних Олимпийских игр в Париже.

Фото: Официальный аккаунт NBA on ESPN в X (бывший Twitter)

Таким образом, он стал первым чернокожим игроком сборной Греции в истории, который вынес флаг страны на церемонии открытия Олимпиады.

В минувшем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Яннис Адетокунбо провёл в составе «Милуоки» 73 игры. В среднем за игру Адетокунбо набирал 30,4 очка, делал 11,5 подбора, отдавал 6,5 передачи, а также совершал 1,1 блок-шота.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 27 июля по 11 августа.

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