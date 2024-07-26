Кесслер Эдвардс заключит двустороннее соглашение с «Даллас Маверикс»

Лёгкий форвард Кесслер Эдвардс подпишет двусторонний контракт с «Даллас Маверикс». Об этом сообщил известный инсайдер The Athletic Шэмс Чарания на своей странице в социальной сети. 23-летний баскетболист выступал за такие команды, как «Сакраменто Кингз» и «Бруклин Нетс».

В минувшем сезоне НБА форвард принял участие в 54 матчах за «Сакраменто Кингз», в среднем набирая 1,7 очка, делая 0,8 подбора и 0,3 передачи за 5,05 минуты на площадке.

Ранее стало известно, что 34-летний профессиональный баскетболист Клэй Томпсон подписал трёхлетний контракт с «Даллас Маверикс» на общую сумму $ 50 млн. Томпсон с сезона-2011/2012 выступал за «Голден Стэйт Уорриорз», в составе которого принял участие в 793 матчах.