Леброн Джеймс вынес флаг США на церемонии открытия Олимпийских игр в Париже

Лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» и член национальной команды США по баскетболу Леброн Джеймс вынес флаг своей страны на церемонии открытия летних Олимпийских игр в Париже.

Фото: Страница аккаунта Clutch Points в социальной сети X (ранее Twitter)

Таким образом, Леброн стал первым американским игроком Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), который вынес флаг США на церемонии открытия Олимпиады. Кроме того, Джеймс станет первым миллиардером, который примет участие в Играх.

Напомним, Леброн был выбран путём голосования других членов олимпийской сборной США. Джеймс является двукратным олимпийским чемпионом, а также бронзовым призёром Олимпиады.

Сборная США сыграет в группе с национальными командами Южного Судана, Сербии и Пуэрто-Рико. Американцы являются действующими чемпионами Олимпиады.