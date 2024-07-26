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«Верни свой паспорт!» Халибёртон потроллил Эмбиида на тему его французского гражданства

«Верни свой паспорт!» Халибёртон потроллил Эмбиида на тему его французского гражданства
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Разыгрывающий «Индианы Пэйсерс» и член сборной США Тайриз Халибёртон потроллил лидера «Филадельфии Сиксерс» и своего товарища по национальной команде камерунца Джоэла Эмбиида на тему его французского гражданства.

Халибёртон. Верни свой [французский] паспорт!

Эмбиид. Мужик, я американец. Американец!

Многие фанаты, в частности французские, подвергли Джоэла Эмбиида критике, после того, как стало известно, что он будет выступать на Олимпийских играх за США, а не за Францию. Эмбиид в 2022 году получил французское гражданство в исключительном порядке и имеет право быть гражданином этой страны. Поэтому болельщики остались недовольны тем, что гражданин Франции будет выступать под флагом другой страны и требовали, чтобы Джоэл отказался от французского гражданства.

Однако впоследствии Джоэл объяснил свой отказ, сославшись на несогласие с политикой Франции в отношении Африки.

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