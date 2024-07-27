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Дрэймонд Грин рассказал, сколько ещё лет планирует выступать в НБА

Дрэймонд Грин рассказал, сколько ещё лет планирует выступать в НБА
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34-летний четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и двукратный олимпийский чемпион Дрэймонд Грин, выступающий за «Голден Стэйт Уорриорз», рассказал, сколько лет планирует выступать в НБА.

«Скоро будет 13 лет, как я играю на профессиональном уровне. У меня осталось ещё два сезона впереди. Поэтому важно начать планировать будущее», — приводит слова Грина портал Larry Brown Sport.

Дрэймонд Грин играет на позиции тяжёлого форварда. В минувшем сезоне НБА Дрэймонд принял участие в 56 встречах. В среднем за игру он набирал 8,7 очка, делал 7,1 подбора, отдавал 6,0 передачи, а также совершал 1,0 перехвата.

Ранее Дрэймонд Грин высказался о переходе Клэя Томпсона в «Даллас Маверикс».

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