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Австралия – Испания, баскетбол, Олимпиада 2024: во сколько начало матча, где смотреть

Австралия — Испания, баскетбол, Олимпиада-2024: во сколько начало матча, где смотреть
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Сегодня, 27 июля, состоится матч 1-го тура группового этапа баскетбольного турнира на Олимпийских играх 2024 года, в котором встретятся участники группы А сборные Испании и Австралии. Команды будут играть на стадионе «Пьер Моруа» в Вильнёв-д'Аске (Франция). Начало матча — в 12:00 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи можно будет посмотреть на официальном сайте Международного олимпийского комитета (МОК).

Олимпийские игры (м) . Группа A. 1-й тур
27 июля 2024, суббота. 12:00 МСК
Австралия
Не начался
Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Кроме сборных Испании и Австралии, в группе А выступают национальные команды Греции и Канады.

Олимпийские игры в Париже проходят с 26 июля по 11 августа. Мужской баскетбольный турнир в рамках Олимпиады начнётся 27-го числа. США являются действующими чемпионами Олимпиады. На прошлых Играх, проходивших в Токио, американцы обыграли национальную команду Франции.

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