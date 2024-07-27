Германия — Япония, баскетбол, Олимпиада-2024: во сколько начало матча, где смотреть

Сегодня, 27 июля, состоится матч 1-го тура группового этапа баскетбольного турнира на Олимпийских играх 2024 года, в котором встретятся участники группы B сборные Германии и Японии. Команды будут играть на стадионе «Пьер Моруа» в Вильнёв-д'Аске (Франция). Начало матча — в 14:30 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи можно будет посмотреть на официальном сайте Международного олимпийского комитета (МОК).

Кроме сборных Германии и Японии, в группе B выступают национальные команды Франции и Бразилии.

Олимпийские игры в Париже проходят с 26 июля по 11 августа. Мужской баскетбольный турнир в рамках Олимпиады начнётся 27-го числа. США являются действующими чемпионами Олимпиады. На прошлых Играх, проходивших в Токио, американцы обыграли национальную команду Франции.

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