БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Открытие ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Баскетбол, Олимпиада-2024: расписание матчей 27 июля

Баскетбол, Олимпиада-2024: расписание матчей 27 июля
Комментарии

Сегодня, 27 июля, состоятся матчи 1-го тура группового этапа баскетбольного турнира на Олимпийских играх 2024 года. Команды будут играть на стадионе «Пьер Моруа» в Вильнёв-д'Аске (Франция).

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием первого игрового дня на баскетбольном турнире.

Олимпиада-2024. Баскетбол. 27 июля (время начала матчей — московское):

  • 12:00. Группа А: Испания — Австралия
  • 14:30. Группа В: Германия — Япония
  • 18:15. Группа B: Франция — Бразилия
  • 22:00. Группа А: Греция — Канада
Олимпийские игры (м) . Группа A. 1-й тур
27 июля 2024, суббота. 12:00 МСК
Австралия
Не начался
Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Олимпийские игры (м) . Группа B. 1-й тур
27 июля 2024, суббота. 14:30 МСК
Германия
Не начался
Япония
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Олимпийские игры (м) . Группа B. 1-й тур
27 июля 2024, суббота. 18:15 МСК
Франция
Не начался
Бразилия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Олимпийские игры (м) . Группа A. 1-й тур
27 июля 2024, суббота. 22:00 МСК
Греция
Не начался
Канада
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Олимпийские игры в Париже проходят с 26 июля по 11 августа. Мужской баскетбольный турнир в рамках Олимпиады начнётся 27-го числа. США являются действующими чемпионами Олимпиады. На прошлых Играх, проходивших в Токио, американцы обыграли национальную команду Франции.

Материалы по теме
Наши в Париже-2024: весь состав россиян на Олимпиаде
Наши в Париже-2024: весь состав россиян на Олимпиаде
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android