Баскетбол, Олимпиада-2024: расписание матчей 27 июля
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Сегодня, 27 июля, состоятся матчи 1-го тура группового этапа баскетбольного турнира на Олимпийских играх 2024 года. Команды будут играть на стадионе «Пьер Моруа» в Вильнёв-д'Аске (Франция).
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием первого игрового дня на баскетбольном турнире.
Олимпиада-2024. Баскетбол. 27 июля (время начала матчей — московское):
- 12:00. Группа А: Испания — Австралия
- 14:30. Группа В: Германия — Япония
- 18:15. Группа B: Франция — Бразилия
- 22:00. Группа А: Греция — Канада
Олимпийские игры (м) . Группа A. 1-й тур
27 июля 2024, суббота. 12:00 МСК
Австралия
Не начался
Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Олимпийские игры (м) . Группа B. 1-й тур
27 июля 2024, суббота. 14:30 МСК
Германия
Не начался
Япония
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Олимпийские игры (м) . Группа B. 1-й тур
27 июля 2024, суббота. 18:15 МСК
Франция
Не начался
Бразилия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Олимпийские игры (м) . Группа A. 1-й тур
27 июля 2024, суббота. 22:00 МСК
Греция
Не начался
Канада
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Олимпийские игры в Париже проходят с 26 июля по 11 августа. Мужской баскетбольный турнир в рамках Олимпиады начнётся 27-го числа. США являются действующими чемпионами Олимпиады. На прошлых Играх, проходивших в Токио, американцы обыграли национальную команду Франции.
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