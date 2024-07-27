Баскетбол, Олимпиада-2024: расписание матчей 27 июля

Сегодня, 27 июля, состоятся матчи 1-го тура группового этапа баскетбольного турнира на Олимпийских играх 2024 года. Команды будут играть на стадионе «Пьер Моруа» в Вильнёв-д'Аске (Франция).

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием первого игрового дня на баскетбольном турнире.

Олимпиада-2024. Баскетбол. 27 июля (время начала матчей — московское):

12:00. Группа А: Испания — Австралия

14:30. Группа В: Германия — Япония

18:15. Группа B: Франция — Бразилия

22:00. Группа А: Греция — Канада

Олимпийские игры в Париже проходят с 26 июля по 11 августа. Мужской баскетбольный турнир в рамках Олимпиады начнётся 27-го числа. США являются действующими чемпионами Олимпиады. На прошлых Играх, проходивших в Токио, американцы обыграли национальную команду Франции.