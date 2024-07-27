«Он не святой». Игрок «Орландо» Джонатан Айзек высказался о Дональде Трампе

Тяжёлый форвард «Орландо Мэджик» Джонатан Айзек высказался в адрес бывшего президента США Дональда Трампа. В частности, Айзек прокомментировал слова Трампа, который в апреле сказал, что люди предпочли бы видеть на посту президента США человека с белым цветом кожи, а не чёрным. Цитата Дональда быстро стала вирусной и разожгла споры среди избирателей.

«Конечно, эта фраза вырвана из контекста, которая в общем комментарии смотрится иначе, не по-расистски. Большинство американцев хотят, чтобы президент собирал с них меньше денег и отдавал им их больше, обеспечивал безопасность их детей и семей, защищал страну, продвигал и защищал христианские ценности без дискриминации других, мобилизовал экономику для снижения цен и развития бизнеса, а также прочее.

Это то, чего мы хотим, независимо от того, чёрный вы или белый! Трамп не святой, как и любой из нас. Он может стать лучше, продолжая проливать свет на неблагополучные группы людей. Исходя из политики и идеологий обеих партий, трудно желать всего этого как христианину и американцу и голосовать за Камалу», — приводит слова Айзека портал Sportskeeda.