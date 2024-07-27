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Грин встал на защиту Бронни после обвинения анонимного игрока в его «особом статусе»

Грин встал на защиту Бронни после обвинения анонимного игрока в его «особом статусе»
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34-летний четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и двукратный олимпийский чемпион Дрэймонд Грин, выступающий за «Голден Стэйт Уорриорз», встал на защиту атакующего защитника «Лос-Анджелес Лейкерс» Бронни Джеймса. На днях анонимный игрок «озёрников», который выступал вместе с Бронни в Летней лиге НБА, раскритиковал того из-за особого положения в команде.

«Любой игрок, который будет задрафтован, получит максимальную поддержку в Летней лиге… Ситуация становится всё более нелепой», — приводит слова Дрэймонда портал Sportskeeda.

Бронни был выбран «Лос-Анджелесом» под общим 55-м номером на драфте НБА 2024 года. Впервые в истории североамериканской лиги в одной команде будут играть отец Леброн Джеймс и сын Бронни.

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