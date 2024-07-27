Леброн Джеймс — об ОИ-2024: для меня это шанс вдохновить следующее поколение

Лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» и член национальной команды США по баскетболу Леброн Джеймс объяснил, что для него значит участие в Олимпийских играх — 2024.

«Некоторые ребята никогда не были на Олимпийских играх, поэтому хочется, чтобы они увидели, каково пребывать здесь. Для меня это прекрасная возможность продолжать вдохновлять следующее поколение. Я очень рад быть здесь, и я был частью Олимпиады в Афинах, Пекине, Лондоне, а теперь и в Париже. Олимпийские игры всегда особенные сами по себе. На дворе 2024 год. Это ещё один особенный момент не только для этой страны, Франции, но и для нас, кто представляет здесь Соединённые Штаты Америки», — приводит слова Леброна Fadeaway World.

Напомним, Леброн Джеймс вынес флаг своей страны на церемонии открытия летних Олимпийских игр в Париже.

Он был выбран путём голосования других членов олимпийской сборной США. Таким образом, Леброн стал первым американским игроком Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), который вынес флаг США на церемонии открытия Олимпиады.