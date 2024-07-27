«Надеюсь, будучи в бюллетене, она победит». Карри высказался в поддержку Камалы Харрис

36-летний разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» и сборной США Стефен Карри высказался в адрес вице-президента США Камалы Харрис.

«Интересные времена сейчас в нашей стране. Надеюсь, будучи в бюллетене, она победит на выборах. Это, мягко говоря, очень важно. Она представляет область залива Сан-Франциско и оказывает нам большую поддержку. Мы хотим ей вернуть эту энергию. Следующие пару месяцев будут иметь большое значение для нашей страны и направления, в котором мы движемся.

Знание того, что ждёт впереди, — положительная энергия и оптимизм. Я просто взволнован предстоящим для неё путём», — приводит слова Карри Heavy.

Напомним, Камала Харрис посетила расположение мужской американской сборной по баскетболу, где встретилась с игроками команды перед началом летних Олимпийских игр 2024 года.