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Владелец «Голден Стэйт» ответил, собирается ли Стефен Карри покидать «Уорриорз»

Владелец «Голден Стэйт» ответил, собирается ли Стефен Карри покидать «Уорриорз»
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Владелец «Голден Стэйт Уорриорз» Джо Лэйкоб высказался о потенциальном уходе из своей команды 36-летнего разыгрывающего Стефена Карри.

«Судя по тому, что я слышал, у Стефа простой и понятный настрой — он хочет побеждать. Если бы «Уорриорз» были действительно плохой командой, то он мог бы задуматься — стоит ли ему завершать карьеру у нас. Но это не так. Стеф не думал над этим, и, как мне кажется, он не собирается поднимать этот вопрос.

Исходя из тех разговоров, которые были между нами, он доволен тем, как развивается наша франшиза. У нас с ним хорошие отношения. Мы прилагаем максимум усилий, чтобы создать отличный состав и демонстрировать на площадке качественную игру», — приводит слова Лэйкоба портал Hoopshype.

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