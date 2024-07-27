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Тимофей Герасимов покинул «Зенит»

Тимофей Герасимов покинул «Зенит»
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27-летний разыгрывающий защитник Тимофей Герасимов покинул петербургский «Зенит». Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Согласно информации из официального пресс-релиза, стороны пришли к взаимному соглашению о досрочном завершении сотрудничества.

«Сине-бело-голубые благодарят Тимофея за игру и самоотдачу в составе команды и желают успехов в дальнейшей карьере», — сказано в пресс-релизе.

В минувшем сезоне Единой лиги ВТБ Тимофей принял участие в 34 играх. В среднем за игру Тимофей находился на площадке девять минут и 21 секунду, а также набирал 2,5 очка, делал 0,8 подбора и отдавал 0,6 передачи.

Герасимов является бронзовым призёром Единой лиги ВТБ в составе «Зенита» в сезоне-2023/2024. Ранее Герасимов выступал также за «Локомотив-Кубань», «Енисей» и прочие клубы.

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