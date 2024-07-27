БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Во время баскетбольного матча Испания — Австралия на ОИ произошла стычка между игроками

Во время баскетбольного матча Испания — Австралия на ОИ произошла стычка между игроками
Аудио-версия:
Комментарии

Во время игры 1-го тура между национальными командами Австралии и Испании в рамках летних Олимпийских игр в Париже произошла стычка с участием игроков обеих команд.

Олимпийские игры (м) . Группа A. 1-й тур
27 июля 2024, суббота. 12:00 МСК
Австралия
4-я четверть
86 : 73
Испания
Австралия: Дэниэлс, Гидди, Миллз, Грин, Инглс, Деллаведова, Экзам, Ландейл, Kay, McVeigh, Magnay, Рит
Испания: Браун, Прадилья, Фернандес, Лопес-Аростеги, Альдама, Брисуэла, Диас, Эрнангомес, Эрнангомес, Гаруба, Абринес, Льюль

Конфликт на площадке произошёл между представителем Испании Усманом Гарубой и членом сборной Австралии Джошем Грином. Они начали толкать друг друга, что привело к потасовке. Баскетболисты были наказаны обоюдным техническим фолом и продолжили участие в игре.

Фото: Скриншот из официальной трансляции матча

Команды играют на стадионе «Пьер Моруа» в Вильнёв-д'Аске (Франция). Прямую трансляцию встречи можно будет посмотреть на официальном сайте Международного олимпийского комитета (МОК).

Мужской баскетбольный турнир в рамках Олимпиады начался 27-го числа. США являются действующими чемпионами Олимпиады. На прошлых Играх, проходивших в Токио, американцы обыграли национальную команду Франции.

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android