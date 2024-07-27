Владислав Емченко назвал команды, с которыми хочет сыграть в Суперкубке-2024

Атакующий защитник «Локомотива-Кубань» Владислав Емченко рассказал, с какими командами ему интересно провести матчи в Суперкубке Единой лиги ВТБ.

«Классно встретиться с ЦСКА в Суперкубке. В прошлом году мы тоже начинали этот турнир матчем с ЦСКА. Тем более армейцы сейчас — чемпионы.

И вообще, противостояние «Локомотива» и ЦСКА уже становится классикой нашего баскетбола. Так что перед стартом сезона будет интересно проверить свои силы в матче с действующим чемпионом и вообще очень титулованным соперником. Ну, а «Црвена Звезда» — команда Евролиги.

Важно, что на Суперкубке уже который год подряд присутствуют зарубежные команды высокого уровня. Здорово, что есть возможность проверить себя в матчах с баскетболистами уровня Евролиги», — приводит слова Емченко «Матч ТВ».

В 2024 году в Суперкубке Единой лиги ВТБ примут участие команды из Сербии и Турции: «Црвена Звезда» и «Бешикташ». Суперкубок-2024 пройдёт с 11 по 14 сентября в Москве на «ВТБ Арене».