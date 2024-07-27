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Испанец Руди Фернандес стал первым баскетболистом в истории, сыгравшим на шести ОИ

Испанец Руди Фернандес стал первым баскетболистом в истории, сыгравшим на шести ОИ
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39-летний форвард сборной Испании по баскетболу Руди Фернандес официально стал первым в истории, кто участвовал в шести Олимпийских играх. Он достиг этого показателя после того, как вышел на площадку в матче 1-го тура группового этапа. Сборная Испании проводит матч с национальной командой Австралии.

Американка Дайана Таурази также станет первой баскетболисткой в истории, которая достигнет подобного показателя, когда выйдет на площадку в матче со сборной Японии в понедельник. Напомним, Таурази за время карьеры выступала в России, где поиграла в трёх командах: в московском «Динамо», «Спарте энд К» и УГМК. Она является трёхкратной чемпионкой WNBA (2007, 2009, 2014).

Олимпийские игры в Париже проходят с 26 июля по 11 августа.

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