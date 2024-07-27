Сборная Австралии победила команду Испании в матче 1-го тура Олимпиады-2024

Сегодня, 27 июля, состоялась игра между национальными командами Австралии и Испании в рамках летних Олимпийских игр. Встреча завершилась со счётом 92:80 (31:21, 18:21, 20:18, 23:20) в пользу австралийских баскетболистов.

Наиболее результативным игроком австралийской сборной стал форвард Джок Ландейл. В ходе игры он набрал 20 очков, сделал девять подборов, отдал пять передач, а также совершил один перехват и две потери. На площадке Джок провёл 27 минут и 40 секунд.

Самым результативным игроком национальной команды Испании стал лёгкий форвард Санти Альдама. За время встречи Санти набрал 27 очков, сделал пять подборов, а также совершил два перехвата и одну потерю. На площадке Альдама провёл 29 минут и 55 секунд.