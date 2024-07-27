Девять бывших игроков Единой лиги ВТБ примут участие в Олимпийских играх — 2024

В летних Олимпийских играх в Париже примут участие девять бывших игроков Единой лиги ВТБ.

Экс-игроки Единой лиги, которые примут участие в Олимпийских играх — 2024.

1. Центровой сборной Германии Йоханнес Фойгтманн (выступал за ЦСКА с 2019 по 2022 год).

2. Разыгрывающий защитник сборной Франции Нандо Де Коло (выступал за ЦСКА с 2014 по 2019 год).

3. Центровой сборной Сербии Никола Милутинов (выступал за ЦСКА с 2020 по 2023 год).

4. Лёгкий форвард сборной Сербии Деян Давидовац (выступал за ЦСКА с 2022 по 2023 год).

5. Лёгкий форвард сборной Канады Мелвин Эджим (выступал за УНИКС с 2017 по 2019 год).

6. Атакующий защитник сборной Испании Лоренцо Браун (выступал за УНИКС с 2021 по 2022 год).

7. Разыгрывающий защитник сборной Франции Эндрю Альбиси (выступал за «Зенит» с 2019 по 2020 год).

8. Разыгрывающий защитник сборной Греции Ник Калатес (выступал за «Локомотив-Кубань» с 2012 по 2013 год).

9. Атакующий защитник сборной Пуэрто-Рико Джан Клавелл (выступал за «Автодор» с 2020 по 2021 год).