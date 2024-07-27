Миллз обгоняет Дюранта в списке лучших действующих скореров на ОИ почти на 100 очков

Разыгрывающий сборной Австралии Патрик Миллз обгоняет лидера «Финикс Санз» и члена сборной США Кевина Дюранта в списке лучших действующих скореров на Олимпийских играх. Об этом сообщает Hoopshype. В активе у Дюранта 435 очков, а у Миллза — 520 очков.

Сегодня, 27 июля, состоялась игра между национальными командами Австралии и Испании в рамках летних Олимпийских игр. Встреча завершилась со счётом 92:80 в пользу австралийских баскетболистов. Наиболее результативным игроком австралийской сборной стал форвард Джок Ландейл. В ходе игры он набрал 20 очков, сделал девять подборов, отдал пять передач, а также совершил один перехват и две потери.

Олимпийские игры в Париже проходят с 26 июля по 11 августа. США являются действующими чемпионами Олимпиады.