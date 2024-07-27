Тренер сборной Испании по баскетболу: за Грецию выступают одни из лучших игроков в мире

Тренер сборной Испании по баскетболу Серджо Скариоло высказался насчёт предстоящей игры с национальной командой Греции в рамках летних Олимпийских игр в Париже.

«Мы всегда боремся до конца, даже во второй четверти матча с Австралией наша команда не сдалась и на какой-то момент перехватила инициативу. Поэтому было бы удивительно, если бы на предстоящий матч с Грецией наша сборная вышла бы не готовой.

Конечно, команда Греции является очень крепкой, за которую выступают одни из лучших игроков в мире. Я имею в виду, что они показывают качественную игру, но мы, в свою очередь, должны продемонстрировать свой максимум, когда встретимся с ними», — приводит слова Серджо Скариоло портал Eurohoops.

Напомним, игра между Австралией и Испанией завершилась со счётом 92:80 (31:21, 18:21, 20:18, 23:20) в пользу австралийских баскетболистов.