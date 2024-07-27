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Миллз вышел на четвёртое место по трёхочковым в истории ОИ, приблизившись к Дюранту

Миллз вышел на четвёртое место по трёхочковым в истории ОИ, приблизившись к Дюранту
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Разыгрывающий сборной Австралии Патрик Миллз поднялся на четвёртое место в рейтинге по количеству трёхочковых бросков на Олимпийских играх после матча 1-го тура с национальной командой Испании.

В его активе 71 бросок. Лидер «Финикс Санз» и член сборной США Кевин Дюрант располагается на третьем месте, он совершил 74 трёхочковых броска.

Сегодня, 27 июля, состоялась игра между национальными командами Австралии и Испании в рамках летних Олимпийских игр. Встреча завершилась со счётом 92:80 в пользу австралийских баскетболистов. Наиболее результативным игроком австралийской сборной стал форвард Джок Ландейл.

Олимпийские игры в Париже проходят с 26 июля по 11 августа. США являются действующими чемпионами Олимпиады.

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