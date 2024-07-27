Сборная Германии с преимуществом в 20 очков победила команду Японии на старте ОИ-2024

Сегодня, 27 июля, состоялась игра между национальными командами Германии и Японии в рамках 1-го тура летних Олимпийских игр. Встреча завершилась со счётом 97:77 (28:21, 24:23, 22:17, 23:16) в пользу немецких баскетболистов.

Наиболее результативным игроком немецкой сборной стал защитник Франц Вагнер. В ходе встречи ему удалось набрать 22 очка, сделать шесть подборов, отдать одну передачу, а также совершить один блок-шот и одну потерю. На площадке Вагнер находился 26 минут и 20 секунд.

Самым результативным игроком японской национальной команды стал форвард Руи Хатимура. За время встречи Хатимура набрал 20 очков, сделал 10 подборов, отдал две передачи, а также совершил две потери и один блок-шот. На площадке Руи находился 36 минут и 19 секунд.