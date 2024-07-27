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ESPN: два игрока сборной США по баскетболу болели накануне открытия ОИ-2024

ESPN: два игрока сборной США по баскетболу болели накануне открытия ОИ-2024
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Известный обозреватель ESPN и инсайдер Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Брайан Уиндхорст назвал двух игроков сборной США, которые болели накануне открытия летних Олимпийских игр — 2024.

Согласно его информации, тяжёлый форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис был вынужден пропускать тренировки в течение нескольких последних дней, чтобы восстановиться к матчу с командой Сербии. Помимо Дэвиса, центровой «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид также пропустил тренировку сборной из-за болезни.

Главный тренер национальной команды США Стив Керр ответил, примут ли участие Эмбиид и Дэвис в игре со сборной Сербии.

«Я уверен, что мы подготовим всех [к воскресенью]», — приводит слова Керра портал ESPN.

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