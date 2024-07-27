Немецкий баскетболист назвал Стефена Карри величайшим игроком

28-летний немецкий профессиональный баскетболист, выступающий за мюнхенскую «Баварию», Андреас Обст высказался о встрече на площадке с разыгрывающим сборной США Стефеном Карри в товарищеской игре в преддверии Олимпийских игр — 2024.

«Я хотел дать ему понять, что он мой GOAT. Он действительно GOAT. Стефен — лучший шутер всех времён. Он был для меня образцом для подражания. Я наблюдал за ним с тех пор, как мне очень захотелось играть в баскетбол. Я действительно хотел сказать, что ценю его и наслаждаюсь игрой против него. После игры также спросил, можно ли обменяться с ним футболками», — приводит слова Обста издание Basket News.

Сегодня, 27 июля, состоялась игра между национальными командами Германии и Японии в рамках 1-го тура летних Олимпийских игр. Встреча завершилась со счётом 97:77 (28:21, 24:23, 22:17, 23:16) в пользу немецких баскетболистов.