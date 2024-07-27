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Хатимура похвалил культуру развития баскетбола в Японии после поражения Германии

Хатимура похвалил культуру развития баскетбола в Японии после поражения Германии
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26-летний японский профессиональный баскетболист, выступающий за команду «Лос-Анджелес Лейкерс» в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), Руи Хатимура высказался о прошедшей встрече со сборной Германии и похвалил развитие баскетбола в Японии.

«Да, я промазал много бросков, которые обычно уверенно попадаю, но как команда, думаю, мы справились. Уровень баскетбола в Японии растёт. Я чувствовал это ещё, пока играл в Гонзаге. Я чувствовал, что в Японии баскетбол становился всё больше и больше с каждым днём. Я вижу больше играющих и интересующихся детей и вижу, как все говорят о баскетболе. Я один из парней, возглавляющих весь баскетбол в стране, чему я очень рад», — приводит слова Хатимуры издание Basket News.

Олимпийские игры (м) . Группа B. 1-й тур
27 июля 2024, суббота. 14:30 МСК
Германия
Окончен
97 : 77
Япония
Германия: Бонга, Да Силва, Ло, Гиффей, Уэйлер-Бэбб, Фойгтман, Вагнер, Тайс, Вагнер, Шрёдер, Тиман, Обст
Япония: Тогаси, Jacobs, Kawamura, Hiejima, Toews, Хатимура, Ватанабэ, Baba, Hawkinson, Tominaga, Watanabe, Yoshii
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