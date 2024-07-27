Хатимура похвалил культуру развития баскетбола в Японии после поражения Германии

26-летний японский профессиональный баскетболист, выступающий за команду «Лос-Анджелес Лейкерс» в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), Руи Хатимура высказался о прошедшей встрече со сборной Германии и похвалил развитие баскетбола в Японии.

«Да, я промазал много бросков, которые обычно уверенно попадаю, но как команда, думаю, мы справились. Уровень баскетбола в Японии растёт. Я чувствовал это ещё, пока играл в Гонзаге. Я чувствовал, что в Японии баскетбол становился всё больше и больше с каждым днём. Я вижу больше играющих и интересующихся детей и вижу, как все говорят о баскетболе. Я один из парней, возглавляющих весь баскетбол в стране, чему я очень рад», — приводит слова Хатимуры издание Basket News.