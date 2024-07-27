Сборная Франции с преимуществом в 12 очков обыграла сборную Бразилии на старте ОИ-2024

Сегодня, 27 июля, состоялась игра между национальными командами Франции и Германии в рамках 1-го тура летних Олимпийских игр. Встреча завершилась со счётом 78:56 (15:23, 24:13, 18:9, 21:21) в пользу французских баскетболистов.

В составе французской сборной результативными показателями отметились сразу два игрока из Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) — Николя Батюм и Виктор Вембаньяма, набравшие по 19 очков. Батюм реализовал три трёхочковых броска при девяти попытках. Вембаньяма реализовал семь бросков с игры, один из которых был трёхочковым.

Фото: Gregory Shamus/Getty Images

В составе Бразилии отличился Кристиано Фелисио, набравший 14 очков в матче. Леонардо Мейндль также набрал 14 очков, реализовав три трёхочковых броска.