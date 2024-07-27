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Франция — Бразилия — результат матча 27 июля счёт 78:56, баскетбол, Олимпиада 2024 в Париже

Сборная Франции с преимуществом в 12 очков обыграла сборную Бразилии на старте ОИ-2024
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Сегодня, 27 июля, состоялась игра между национальными командами Франции и Германии в рамках 1-го тура летних Олимпийских игр. Встреча завершилась со счётом 78:56 (15:23, 24:13, 18:9, 21:21) в пользу французских баскетболистов.

Олимпийские игры (м) . Группа B. 1-й тур
27 июля 2024, суббота. 18:15 МСК
Франция
Окончен
78 : 66
Бразилия
Франция: Нтиликина, Батюм, Альбиси, Ябуселе, Кординье, Фурнье, де Коло, Лессор, Гобер, Вембаньяма, Стразель, Кулибали
Бразилия: душ Сантуш, Felicio, Louzada, Бените, Уэртас, Сантос, Meindl, Нето, De Paula, Перейра, Кабокло, Dias

В составе французской сборной результативными показателями отметились сразу два игрока из Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) — Николя Батюм и Виктор Вембаньяма, набравшие по 19 очков. Батюм реализовал три трёхочковых броска при девяти попытках. Вембаньяма реализовал семь бросков с игры, один из которых был трёхочковым.

Фото: Gregory Shamus/Getty Images

В составе Бразилии отличился Кристиано Фелисио, набравший 14 очков в матче. Леонардо Мейндль также набрал 14 очков, реализовав три трёхочковых броска.

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