Кириленко сделал прогноз на матч сборных Греции и Канады

43-летний известный российский баскетболист и спортивный функционер, заслуженный мастер спорта России, ныне действующий президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко сделал прогноз на предстоящий матч сборных Греции и Канады на Олимпийских играх — 2024.

«Уверен, что нас ждет очень интересная дуэль между Яннисом Адетокунбо и Шеем Гилджес-Александером. Два игрока, которые претендуют на титул МВП сезона практически каждый год. И будет, конечно же, очень интересно посмотреть за дебютом Спанулиса в роли главного тренера сборной Греции на Олимпиаде.

Всё-таки, думаю, что Канада будет посильнее на сегодняшний день, хоть они и достаточно молодая команда для мирового такого интернационального баскетбола. Но думаю, что Канада победа с разницей в 8-10 очков", — заявил Кириленко для канала «Взял Мяч».

Начало матча Греции и Канады — в 22:00 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи можно будет посмотреть на официальном сайте Международного олимпийского комитета (МОК).