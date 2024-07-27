Вембаньяма подвёл итоги матча с Бразилией

20-летний французский баскетболист, играющий на позициях тяжёлого форварда и центрового, Виктор Вембаньяма подвёл итоги матча с командой Бразилии, в котором сборная Франции одержала свою дебютную победу в рамках Олимпийских игр — 2024.

«Беру всё, что мне дают, и много общаюсь с товарищами по команде. У нас есть два лучших игрока Евролиги, лучшие игроки в принципе и два хороших защитника, лидеры в номинации «Защитник года НБА». Думаю, Николя [Батюм] и тренер [Венсан Колле] впервые сыграли вместе 20 лет назад. Они отлично знают друг друга, и мне нравится, как они попытались внедрить свой опыт в нашу систему», — приводит слова Вембаньямы издание Eurohoops.

Вембаньяма стал лучшим игроком встречи, набрав 19 очков, девять подборов, три блок-шота и четыре перехвата.