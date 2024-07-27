БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Вембаньяма подвёл итоги матча с Бразилией

Вембаньяма подвёл итоги матча с Бразилией
Комментарии

20-летний французский баскетболист, играющий на позициях тяжёлого форварда и центрового, Виктор Вембаньяма подвёл итоги матча с командой Бразилии, в котором сборная Франции одержала свою дебютную победу в рамках Олимпийских игр — 2024.

«Беру всё, что мне дают, и много общаюсь с товарищами по команде. У нас есть два лучших игрока Евролиги, лучшие игроки в принципе и два хороших защитника, лидеры в номинации «Защитник года НБА». Думаю, Николя [Батюм] и тренер [Венсан Колле] впервые сыграли вместе 20 лет назад. Они отлично знают друг друга, и мне нравится, как они попытались внедрить свой опыт в нашу систему», — приводит слова Вембаньямы издание Eurohoops.

Вембаньяма стал лучшим игроком встречи, набрав 19 очков, девять подборов, три блок-шота и четыре перехвата.

Олимпийские игры (м) . Группа B. 1-й тур
27 июля 2024, суббота. 18:15 МСК
Франция
Окончен
78 : 66
Бразилия
Франция: Нтиликина, Батюм, Альбиси, Ябуселе, Кординье, Фурнье, де Коло, Лессор, Гобер, Вембаньяма, Стразель, Кулибали
Бразилия: душ Сантуш, Felicio, Louzada, Бените, Уэртас, Сантос, Meindl, Нето, De Paula, Перейра, Кабокло, Dias
Материалы по теме
Наши в Париже-2024: весь состав россиян на Олимпиаде
Наши в Париже-2024: весь состав россиян на Олимпиаде
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android