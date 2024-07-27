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Уэртас назвал чудом реализованный бросок через Вембаньяму

Уэртас назвал чудом реализованный бросок через Вембаньяму
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41-летний бразильский профессиональный баскетболист, играющий на позициях атакующего и разыгрывающего защитника, Марселиньо Уэртас подвёл итоги встречи со сборной Францией и описал свои эмоции от реализованного броска через Виктора Вембаньяму.

«Французы изменили свою защиту, поставили большого человека защищать меня и поменяли людей на заслонах, и это на мгновение заставило нас застрять в созидании атак. Мы позволили эмоциям взять верх, и это привело к множеству потерь. Мы забили много простых мячей в первой половине, и это повредило нам в третьей четверти. Но всё равно старались продолжать борьбу до конца. Мы были в пределах четырёх очков за три минуты до конца, но 30 минут хорошей игры недостаточно, особенно на таком уровне соревнований.

Играть против Вембаньямы… Я только начал бежать в открытое место на площадке, и когда я увидел, что он рядом со мной, я начал молиться, чтобы он не заблокировал мой флоутер. Я просто пытался бросить так высоко, как только можно. У меня получился бросок, и это было чудо», — приводит слова Уэртаса издание Basket News.

Олимпийские игры (м) . Группа B. 1-й тур
27 июля 2024, суббота. 18:15 МСК
Франция
Окончен
78 : 66
Бразилия
Франция: Нтиликина, Батюм, Альбиси, Ябуселе, Кординье, Фурнье, де Коло, Лессор, Гобер, Вембаньяма, Стразель, Кулибали
Бразилия: душ Сантуш, Felicio, Louzada, Бените, Уэртас, Сантос, Meindl, Нето, De Paula, Перейра, Кабокло, Dias
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