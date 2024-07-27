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Тренер Франции рассказал о волнении Вембаньямы перед дебютом на ОИ-2024

Тренер Франции рассказал о волнении Вембаньямы перед дебютом на ОИ-2024
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61-летний главный тренер сборной Франции Венсан Колле признался, что перед стартом Олимпийских игр — 2024 заметил волнующегося Виктора Вембаньяму, а затем шутливо сравнил Виктора с легендой баскетбола Майклом Джорданом.

«Впервые в своей карьере на этой неделе он [Вембаньяма] испытал большой стресс. За три дня до игры с Бразилией я почувствовал, что он немного нервничает, поэтому мы поговорили с Виктором вместе с товарищами по команде и остальным персоналом, мы попытались ему помочь. Он настолько взрослый, с каждым днём ​​ему становится лучше.

Он просто хотел удачно начать турнир. Последние пару дней перед игрой тяжёлые, ведь это наша домашняя Олимпиада, от нас ждут наилучших результатов. Люди, которые разбираются в баскетболе, понимают, что Виктору всего 20 лет. Но люди, которые любят «Сан-Антонио», думают, что Вембаньяма похож на Майкла Джордана. Но, знаете, Виктор недалеко от уровня Майкла, ему осталось немножко (улыбается)», — приводит слова тренера Франции издание Basket News.

Вембаньяма стал лучшим игроком встречи со сборной Бразилии, набрав 19 очков, девять подборов, три блок-шота и четыре перехвата.

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27 июля 2024, суббота. 18:15 МСК
Франция
Окончен
78 : 66
Бразилия
Франция: Нтиликина, Батюм, Альбиси, Ябуселе, Кординье, Фурнье, де Коло, Лессор, Гобер, Вембаньяма, Стразель, Кулибали
Бразилия: душ Сантуш, Felicio, Louzada, Бените, Уэртас, Сантос, Meindl, Нето, De Paula, Перейра, Кабокло, Dias
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