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Греция — Канада — результат матча 27 июля счёт 86:79, баскетбол, Олимпиада 2024 в Париже

Сборная Канады обыграла сборную Греции в дебютном матче на ОИ-2024
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Сегодня, 28 июля, завершилась игра между национальными командами Греции и Канады в рамках первого тура летних Олимпийских игр. Встреча завершилась со счётом 86:79 (26:22, 22:16, 20:22, 18:19) в пользу канадских баскетболистов.

Олимпийские игры (м) . Группа A. 1-й тур
27 июля 2024, суббота. 22:00 МСК
Греция
Окончен
79 : 86
Канада
Греция: Уолкап, Ларенцакис, Мораитис, Toliopoulos, Калатес, Калаицакис, Папаяннис, Charalampopoulos, Папаниколау, Хугкас, Адетокунбо, Митоглу
Канада: Дорт, Александер-Уолкер, Гилджес-Александер, Эджим, Маррей, Пауэлл, Лайлз, Барретт, Олиник, Нембард, Брукс, Берч

В составе французской сборной результативными показателями отметились сразу два игрока из Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) — Ар Джей Барретт, набравший 23 очка, и Шей Гилджес-Александер, на счету которого 21 очко. Гилджес-Александер реализовал два трёхочковых броска при трёх попытках.

Фото: Gregory Shamus/Getty Images

Лучшим среди греческих игроков стал лидер команды Яннис Адетокунбо. У Янниса 34 очка при 11 попаданиях с игры, а также реализовано 12 штрафных бросков при 15 попытках. В составе Греции отличился также Костас Папаниколау, у которого 17 очков (три из шести трёхочковых).

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