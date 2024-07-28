Сборная Канады обыграла сборную Греции в дебютном матче на ОИ-2024

Сегодня, 28 июля, завершилась игра между национальными командами Греции и Канады в рамках первого тура летних Олимпийских игр. Встреча завершилась со счётом 86:79 (26:22, 22:16, 20:22, 18:19) в пользу канадских баскетболистов.

В составе французской сборной результативными показателями отметились сразу два игрока из Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) — Ар Джей Барретт, набравший 23 очка, и Шей Гилджес-Александер, на счету которого 21 очко. Гилджес-Александер реализовал два трёхочковых броска при трёх попытках.

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Лучшим среди греческих игроков стал лидер команды Яннис Адетокунбо. У Янниса 34 очка при 11 попаданиях с игры, а также реализовано 12 штрафных бросков при 15 попытках. В составе Греции отличился также Костас Папаниколау, у которого 17 очков (три из шести трёхочковых).